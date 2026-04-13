Nuits du lundi 13 au mercredi 15 avril 2026 : sortie obligatoire à l’échangeur La Cour Neuve (A83)

Des travaux sont programmés, les nuits du lundi 13 au mercredi 15 avril dans le secteur de Nantes, sur l’A83. Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés de nuit, entre 21h et 5h le lendemain, mais nécessiteront une sortie obligatoire à l’échangeur La Cour Neuve (n°2) en direction de Nantes.

Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs des conditions de circulation et indiquer les itinéraires de déviation mis en place pour les accompagner.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.