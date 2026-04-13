Travaux
Nuits du lundi 13 au mercredi 15 avril 2026 : sortie obligatoire à l’échangeur La Cour Neuve (A83)
VINCI Autoroutes va réaliser des travaux de création d’une voie réservée au covoiturage dans le secteur de Nantes sur l’A83. Afin de limiter la gêne occasionnée, ces opérations seront menées durant les nuits du lundi 13 au mercredi 15 avril 2026. Elles nécessiteront néanmoins la sortie obligatoire à l’échangeur La Cour Neuve (n°2) pour l’ensemble des véhicules. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Des travaux sont programmés, les nuits du lundi 13 au mercredi 15 avril dans le secteur de Nantes, sur l’A83. Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés de nuit, entre 21h et 5h le lendemain, mais nécessiteront une sortie obligatoire à l’échangeur La Cour Neuve (n°2) en direction de Nantes.
Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs des conditions de circulation et indiquer les itinéraires de déviation mis en place pour les accompagner.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A83Trafic