Travaux
Nuits du 9 et 12 novembre 2026 : Rénovation des chaussées de l’A7
VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Senas et Salon nord, se déroulera jusqu’au 18 décembre 2026. Ce chantier, réalisé exclusivement de nuit, permettra de rénover en profondeur 24 km de chaussées (12 km dans le sens Lyon/Marseille et 12 km dans le sens Marseille/Lyon). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.
Des travaux réalisés exclusivement de nuit, pour limiter la gêne à la circulation
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront exclusivement de nuit sur les périodes creuses, avec des coupures de la section courante ou avec la mise en place de basculements de circulation à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi, de 21h à 6h, lorsque le trafic est moins dense.
Les conditions de circulation durant les travaux
Au niveau de la zone de chantier, lorsque la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier, la vitesse sera ponctuellement abaissée à 80 km/h sur toute la zone de chantier. En semaine et/ou durant le week-end un abaissement de la vitesse à 90 km/h sera en place sur les zones où la circulation se fera sur fond raboté.
Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les échangeurs de Cavaillon (n°25), Sénas (n°26), et Salon nord (n°27) sur A7 pour permettre la bonne progression du chantier.
Conditions de circulation les nuits du 9 et 12 novembre 2026, de 21h à 6h
Nuit du lundi 9 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain : la sortie sera obligatoire et l’entrée interdite à l’échangeur de Sénas (n°26) pour tous les véhicules en direction de Marseille. De même, l’entrée et la sortie au niveau de Salon nord, toujours en direction de Marseille, seront fermées.
Les conducteurs circulant en direction de Marseille devront par conséquent suivre l’itinéraire S9 jusqu’à l’échangeur de Grans (n°14) afin de rejoindre l’autoroute A54 en direction de Marseille puis l’A7 à la bifurcation A7/A54.
Nuit du Jeudi 12 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain : l’entrée et la sortie Sénas (n°26) seront fermées pour les véhicules en direction de Marseille. Par conséquent :
Les conducteurs devront sortir à l’échangeur Salon Nord (n°27) et suivent la D538 en direction d’Avignon.
Les usagers qui veulent entrer sur l’A7 pourront le faire depuis l’échangeur de Salon nord (n°27) en suivant la D538 en direction de Salon-de-Provence.
Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.