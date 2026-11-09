Nuits du 9 et 12 novembre 2026 : Rénovation des chaussées de l’A7

Nuit du lundi 9 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain : la sortie sera obligatoire et l’entrée interdite à l’échangeur de Sénas (n°26) pour tous les véhicules en direction de Marseille. De même, l’entrée et la sortie au niveau de Salon nord, toujours en direction de Marseille, seront fermées.

Les conducteurs circulant en direction de Marseille devront par conséquent suivre l’itinéraire S9 jusqu’à l’échangeur de Grans (n°14) afin de rejoindre l’autoroute A54 en direction de Marseille puis l’A7 à la bifurcation A7/A54.

Nuit du Jeudi 12 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain : l’entrée et la sortie Sénas (n°26) seront fermées pour les véhicules en direction de Marseille. Par conséquent :

Les conducteurs devront sortir à l’échangeur Salon Nord (n°27) et suivent la D538 en direction d’Avignon.

Les usagers qui veulent entrer sur l’A7 pourront le faire depuis l’échangeur de Salon nord (n°27) en suivant la D538 en direction de Salon-de-Provence.

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.