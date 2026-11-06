Nuits du 9 au 13 novembre 2026 : Travaux d'entretien de chaussées sur l'A11

Durant 2 nuits (du lundi 9 au mardi 10 et du jeudi 12 au vendredi 13 novembre 2026), de 22h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Seiches-sur-le-Loir (n°12) seront fermées dans les 2 sens de circulation.

Lors de ces fermetures nocturnes, des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination.

Ces informations étant susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.