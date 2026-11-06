Travaux
Nuits du 9 au 13 novembre 2026 : Travaux d'entretien de chaussées sur l'A11
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, les équipes de VINCI Autoroutes réalisent actuellement la rénovation des chaussées de l’autoroute A11 entre la barrière de Corzé et l’échangeur de Sablé-La-Flèche (n°10). Ces travaux vont nécessiter la fermeture complète de l’échangeur de Seiches-sur-le-Loir (n°12) au cours des nuits du 9 au 10 et du 12 au 13 novembre prochains, entre 22h et 6h le lendemain. Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour accompagner les conducteurs dans leurs déplacements.
Conditions de circulation les nuits du 9 au 10 et du 12 au 13 novembre 2026
Durant 2 nuits (du lundi 9 au mardi 10 et du jeudi 12 au vendredi 13 novembre 2026), de 22h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Seiches-sur-le-Loir (n°12) seront fermées dans les 2 sens de circulation.
Lors de ces fermetures nocturnes, des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination.
Ces informations étant susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.