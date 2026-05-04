Travaux
Nuits du 4 au 6 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Gallargues (A9)
VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A9. Ce chantier, réalisé de nuit et hors week-end, consiste à rénover 15 km de chaussées dans les deux sens de circulation. Ces opérations vont nécessiter des basculements de circulation ainsi que la fermeture partielle de l’échangeur de Gallargues au cours des nuits du lundi 4 au mercredi 6 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain.
Au cours de la nuit du lundi 4 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain
Fermeture de l’entrée de l’échangeur de Gallargues (n°26) en direction d’Orange et de la sortie en provenance de Montpellier. Par conséquent :
- En provenance de Montpellier, les conducteurs pourront quitter l’autoroute à l’échangeur de Lunel (n°27) et suivre l’itinéraire S6 pour rejoindre la ville de Gallargues.
- Les conducteurs en direction d’Orange devront suivre la D6313 en direction d’Arles, la D6572, la D135 en direction de Nîmes, la D6113, la D442 et la D442A pour rejoindre l’A54 à Nîmes Garons (n°2) puis l’A9.
Au cours des nuits du mardi 5 et du mercredi 6 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain
Fermeture de l’entrée de l’échangeur de Gallargues (n°26) en direction de Montpellier et de la sortie en provenance d’Orange. Par conséquent :
- Les conducteurs désirant emprunter l’A9 vers Montpellier peuvent le faire en suivant l’itinéraire de substitution S5 jusqu’à l’échangeur de Lunel (n°27).
- Les conducteurs en provenance d’Orange pourront rejoindre le secteur de Gallargues en empruntant l’A54 depuis la bifurcation A9/A54. Ils devront alors sortir à Nîmes Garons (n°2) et suivre l’itinéraire Bis en direction de Montpellier en empruntant la D442A, la D442, la D6113, la D135, la D6572 puis la D6313 en direction de Montpellier jusqu’à Gallargues.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic