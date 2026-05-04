Nuits du 4 au 6 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Gallargues (A9)

Fermeture de l’entrée de l’échangeur de Gallargues (n°26) en direction de Montpellier et de la sortie en provenance d’Orange. Par conséquent :

Les conducteurs désirant emprunter l’A9 vers Montpellier peuvent le faire en suivant l’itinéraire de substitution S5 jusqu’à l’échangeur de Lunel (n°27).

Les conducteurs en provenance d’Orange pourront rejoindre le secteur de Gallargues en empruntant l’A54 depuis la bifurcation A9/A54. Ils devront alors sortir à Nîmes Garons (n°2) et suivre l’itinéraire Bis en direction de Montpellier en empruntant la D442A, la D442, la D6113, la D135, la D6572 puis la D6313 en direction de Montpellier jusqu’à Gallargues.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :