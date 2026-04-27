Travaux
Nuits du 27 au 29 avril 2026 : fermeture de l’échangeur de Gallargues (A9)
VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A9. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre l’échangeur de Gallargues (n°26) et la barrière de péage de Baillargues, se déroulera jusqu’à la fin du printemps 2026. Ces opérations vont nécessiter des basculements de circulation ainsi que la fermeture partielle de l’échangeur de Gallargues au cours des nuits du 27 au 29 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain.
Au cours de la nuit du lundi 27 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain
Fermeture de l’entrée de l’échangeur de Gallargues (n°26) en direction d’Orange et de la sortie en provenance de Montpellier :
- Les conducteurs en direction d’Orange pourront rejoindre l’A9 via l’A54 au niveau de Nîmes Garons. Pour ce faire, ils devront suivre la D6313 en direction d’Arles, la D6572, la D135 en direction de Nîmes, la D6113, la D442 et la D442A.
- En provenance de Montpellier, les conducteurs pourront quitter l’autoroute à l’échangeur de Lunel (n°27) et suivre l’itinéraire S6 pour rejoindre la ville de Gallargues.
Fermeture de l’entrée de l’échangeur de Gallargues (n°26) en direction de Montpellier et de la sortie en provenance d’Orange :
- Pour emprunter l’autoroute A9 en direction de Montpellier, les conducteurs devront suivre l’itinéraire S5 jusqu’à l’échangeur de Lunel (n°27).
- Pour rejoindre le secteur de Gallargues en provenance d’Orange, les usagers devront emprunter l’A54 depuis la bifurcation A9/A54 pour sortir à Nîmes Garons (n°2) afin de suivre l’itinéraire Bis de Montpellier via la D442A, la D442, la D6113, la D135, la D6572 et la D6313 en direction de Montpellier.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic