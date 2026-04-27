Nuits du 27 au 29 avril 2026 : fermeture de l’échangeur de Gallargues (A9)

VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A9. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre l’échangeur de Gallargues (n°26) et la barrière de péage de Baillargues, se déroulera jusqu’à la fin du printemps 2026. Ces opérations vont nécessiter des basculements de circulation ainsi que la fermeture partielle de l’échangeur de Gallargues au cours des nuits du 27 au 29 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain.