Nuits du 26 au 29 janvier 2026 : Vos conditions de circulation sur l'A680

Au cours des nuits du lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 janvier 2026, entre 20h et 7h le lendemain, l’autoroute A680 sera fermée, dans les deux sens de circulation, y compris les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Gragnague (n°2). La RD 112 sera également fermée, partiellement, au niveau de l’ouvrage qui permet de franchir l’A680.

En conséquence, sur le réseau secondaire :

En direction de Verfeil ou de Castres depuis le secteur de Montrabé-Beaupuis , les conducteurs seront invités à suivre les déviations sur le réseau secondaire via la RD32, la RD77d puis la RD20.

En direction de Montrabé-Beaupuis depuis Verfeil, les conducteurs seront invités à suivre les déviations via la RD20, la RD57 puis RD32 jusqu'à RD112.

