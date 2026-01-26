Travaux
Nuits du 26 au 29 janvier 2026 : Vos conditions de circulation sur l'A680
Les équipes VINCI Autoroutes poursuivent les opérations d’aménagement de l’A680. Les interventions vont nécessiter la fermeture complète de l’A680 et de la RD112 les nuits du 26, 27, 28 et 29 janvier 2026. Ces interventions se dérouleront de 20h à 7h le lendemain et hors week-end pour limiter la gêne occasionnée. Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour accompagner les conducteurs dans leurs déplacements.
Vos conditions de circulation les nuits du 26 au 29 janvier 2026
Au cours des nuits du lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 janvier 2026, entre 20h et 7h le lendemain, l’autoroute A680 sera fermée, dans les deux sens de circulation, y compris les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Gragnague (n°2). La RD 112 sera également fermée, partiellement, au niveau de l’ouvrage qui permet de franchir l’A680.
En conséquence, sur le réseau secondaire :
- En direction de Verfeil ou de Castres depuis le secteur de Montrabé-Beaupuis, les conducteurs seront invités à suivre les déviations sur le réseau secondaire via la RD32, la RD77d puis la RD20.
En direction de Montrabé-Beaupuis depuis Verfeil, les conducteurs seront invités à suivre les déviations via la RD20, la RD57 puis RD32 jusqu’à RD112.
En conséquence, depuis et vers l’A68 :
- En direction de Castres, les conducteurs seront invités à sortir à Montastruc (n°3) afin de suivre les déviations sur le réseau local (RD888 et RD20 jusqu’à Verfeil)
- En direction de Toulouse ou de l’A68 depuis Verfeil ou Castres, les conducteurs devront emprunter la RD20 puis la RD888. Ils seront invités à rentrer sur l’A68 via Montastruc (n°3).
Les poids lourds (+ de 3,5 tonnes) interdits de circuler sur l’A680 direction Castres
Depuis le 4 septembre, conformément à l’arrêté du Préfet d’Occitanie faisant suite à l’arrêté de la commune de Verfeil portant interdiction de circulation des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur la voie communale de Puylaurens, l’accès à l’A680 en direction de Castres est strictement interdit, de jour comme de nuit, pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et/ou de +3m de large. Ils sont invités à emprunter une déviation via l’A68, la RN88 et D612.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605 ; le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet http://www.vinci-autoroutes.com/
- Les comptes X (ex-Twitter) @VINCIAutoroutes et @ToulousePeriph