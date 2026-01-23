Nuits du 26 au 29 janvier 2026 : Fermetures de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) A9/A54

Fermetures de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9 en provenance d’Orange et en direction de l’A54 vers Arles :

Les conducteurs en provenance de l’A9 d’Orange et en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) suivre la route d’Avignon puis d’emprunter le boulevard du Président Salvador Allende pour rejoindre l’échangeur Nîmes Ouest (n°25) ; Les conducteurs en provenance de l’A9 d’Orange et en direction de l’A54 Arles seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange :

Les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest n°25 et en direction

d’Orange seront invités à suivre l’A54 en direction d’Arles, de sortir à l’échangeur Nîmes-centre, puis

faire demi-tour au giratoire après le péage et reprendre l’autoroute A54 en direction d’Orange.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :