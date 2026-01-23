Travaux
Nuits du 26 au 29 janvier 2026 : Fermetures de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) A9/A54
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) au cours des nuits du lundi 26 au jeudi 29 janvier 2026, de 21h à 6h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Conditions de circulation durant les nuits du lundi 26 et mardi 27 janvier 2026
Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange :
- Les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest n°25 en direction d’Orange ainsi que ceux en provenance de l’A9 Montpellier désirant sortir à l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à suivre l’A54 en direction d’Arles, de sortir à l’échangeur Nîmes-centre (n°1), puis faire demi-tour au giratoire après le péage et reprendre l’autoroute A54 en direction d’Orange ou du péage de Nîmes Ouest (n°25).
Conditions de circulation durant les nuits du mercredi 28 et jeudi 29 janvier 2026
Fermetures de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9 en provenance d’Orange et en direction de l’A54 vers Arles :
- Les conducteurs en provenance de l’A9 d’Orange et en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) suivre la route d’Avignon puis d’emprunter le boulevard du Président Salvador Allende pour rejoindre l’échangeur Nîmes Ouest (n°25) ; Les conducteurs en provenance de l’A9 d’Orange et en direction de l’A54 Arles seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange :
- Les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest n°25 et en direction
d’Orange seront invités à suivre l’A54 en direction d’Arles, de sortir à l’échangeur Nîmes-centre, puis
faire demi-tour au giratoire après le péage et reprendre l’autoroute A54 en direction d’Orange.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic