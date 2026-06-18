Travaux
Nuits du 22 au 26 juin 2026 : fermeture du tunnel Angers-Avrillé pour maintenance (A11)
Les nuits du lundi 22 au vendredi 26 juin 2026 au matin, VINCI Autoroutes engage des travaux dans le tunnel d’Angers-Avrillé sur l’autoroute A11. Ces opérations d’entretien courant nécessiteront la fermeture du tunnel durant 4 nuits entre les échangeurs d’Angers centre (n°15) et de Saint-Jean-de-Linières (n°18) dans les deux sens de circulation, ainsi que la fermeture des bretelles d’accès à l’autoroute A11 Angers ouest (n°17) et Angers nord (n°16).
Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2026 au matin, VINCI Autoroutes réalisera une campagne d’entretien périodique du tunnel d’Angers-Avrillé, conformément à ses engagements. Ces opérations se dérouleront aux abords comme à l’intérieur de l’ouvrage. Il s’agit de contrôle et de maintenance préventive des équipements.
Les 4 nuits du lundi 22 au vendredi 26 juin 2026 au matin :
Dans le sens Paris vers Nantes, de 20h45 à 6h00 :
- Fermeture de l’A11 entre les échangeurs d’Angers centre (n°15) et de Saint-Jean-de-Linières (n°18).
Fermeture des deux bretelles d’accès à l’autoroute A11 : Angers nord (n°16) et Angers ouest (n°17).
Dans le sens Nantes vers Paris, de 20h00 à 7h00 :
- Fermeture de l’A11 entre les échangeurs de Saint-Jean-de-Linières (n°18) et d’Angers centre (n°15).
- Fermeture des deux bretelles d’accès à l’autoroute A11 : Angers ouest (n°17) et Angers nord (n°16).
Afin d’accompagner les conducteurs lors de ces modifications des conditions de circulation, des itinéraires de substitution seront mis en place.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A11Trafic