Nuits du 21 au 24 septembre 2026 : vos conditions de circulation sur l'A7 entre Sénas et Salon nord

Au niveau de la zone de chantier, lorsque la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier, la vitesse sera ponctuellement abaissée à 80 km/h sur toute la zone de chantier. En semaine et/ou durant le week-end un abaissement de la vitesse à 90 km/h en sera en place sur les zones où la circulation se fera sur fond raboté.

Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les échangeurs de Cavaillon (n°25), Sénas (n°26), et Salon nord (n°27) sur A7 pour permettre la bonne progression du chantier.

Vos conditions de circulation les nuits du 21 au 24 septembre 2026, de 21h à 6h :

Nuit du lundi 21 septembre 2026 de 21h à 6h : Sortie obligatoire et entrée interdites à l’échangeur de Sénas (n°26) pour tous les véhicules en direction de Marseille et fermeture de la sortie et de l’entrée de Salon Nord en direction de Marseille. Les conducteurs circulant en direction de Marseille devront suivre l’itinéraire S9 du plan de gestion du trafic jusqu’à l’échangeur de Grans (n°14) sur l’autoroute A54 et prendre la direction Marseille via l’A54 puis l’A7 à la bifurcation A7/A54.

