Nuits du 20 au 23 avril 2026 : vos conditions de circulation entre Lannemezan et Saint-Gaudens (A64)

La nuit du lundi 20 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18) seront fermées dans les 2 sens de circulation.

Durant les 3 nuits suivantes (mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 avril 2026), de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Montréjeau (n°17) seront fermées dans les 2 sens de circulation.

Lors de ces fermetures, des itinéraires de déviation seront proposés pour guider les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :