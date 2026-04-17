Travaux
Nuits du 20 au 23 avril 2026 : vos conditions de circulation entre Lannemezan et Saint-Gaudens (A64)
VINCI Autoroutes réalise depuis le 30 mars et jusqu’à mi-juin 2026, la rénovation des chaussées de l’A64 entre Lannemezan et Saint-Gaudens. Afin de limiter la gêne aux usagers, ces travaux sont menés sous basculement de la circulation, qui s’effectue ainsi dans les 2 sens. Néanmoins, des fermetures ponctuelles des échangeurs présents sur cette section seront nécessaires. Ainsi, l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18) sera fermé au cours de la nuit du lundi 20 avril 2026. Celui de Montréjeau (n°17) le sera du mardi 21 avril au jeudi 23 avril 2026 inclus.
Vos conditions de circulation du 20 au 24 avril 2026
La nuit du lundi 20 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18) seront fermées dans les 2 sens de circulation.
Durant les 3 nuits suivantes (mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 avril 2026), de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Montréjeau (n°17) seront fermées dans les 2 sens de circulation.
Lors de ces fermetures, des itinéraires de déviation seront proposés pour guider les conducteurs.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic