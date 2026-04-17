Travaux
Nuits du 20 au 23 avril 2026 : fermetures entre Ternay et Vienne Nord (A7N)
VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre les échangeurs de Ternay et de Vienne Nord (n°9). Pour la bonne réalisation de ces travaux, des fermetures nocturnes sont prévues de 21h à 6h le lendemain, du 20 au 23 avril 2026, sur l’A7N en direction de Marseille et de Lyon. Certaines bretelles du nœud de Ternay seront, elles aussi, fermées sur ces périodes.
Fermetures la nuit lundi 20 avril 2026, de 21h à 6h
Fermeture de l’A7N entre les échangeurs de Ternay et de Chasse en direction de Marseille : la circulation sur l’A7 Nord en direction de Marseille sera déviée par l’A47, en direction de Saint-Etienne, afin de sortir à Chasse-sur-Rhône sur l’A47 et prendre la route de Flevieu avant de poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse Sud n°8.
Fermeture de la bretelle de l’A47 vers l’A7N en direction de Marseille : la sortie sera obligatoire à Chasse afin de suivre la route de Flevieu, poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse Sud n°8.
Fermeture de la bretelle entre l’A46 et l’A7N en direction de Marseille : la circulation sur l’A46 sera déviée par l’A47, en direction Saint-Etienne, afin de sortir à Chasse-sur-Rhône sur l’A47. Les conducteurs devront alors emprunter la route de Flevieu avant de poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse Sud n°8 sur A7N.
Fermetures la nuit du mardi 21 avril, de 21h à 6h le lendemain, au niveau des échangeurs de Chasse sud et de Vienne nord
Fermeture de la bretelle d’entrée Chasse sud (n°8) en direction de Marseille : les conducteurs désirant se rendre en direction de Marseille devront emprunter l’avenue Frédéric Mistral puis le chemin de l’Islon, le chemin de la Saulaie puis la route de Flevieu jusqu’à l’échangeur de Chasse sur l’A47.
Fermeture de la bretelle de sortie Vienne nord (n°9) en direction de Marseille : pour les véhicules en provenance de Lyon centre comme de l’A46, il faudra suivre la direction A47/Saint-Etienne puis prendre la sortie Chasse sur A47, suivre la route de Flevieu puis poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon et l’avenue Frédéric Mistral avant de rejoindre la D4 jusqu’à Vienne.
Sortie interdite les nuits du mercredi 22 et jeudi 23 avril, de 21h à 6h le lendemain, au niveau de l’échangeur de Chasse sud pour les véhicules en direction de Lyon
Les conducteurs devront poursuivre leur route sur A7N puis suivront la direction A47 (Saint-Etienne) et emprunteront la sortie Chasse sur Rhône sur A47.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic