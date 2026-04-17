Nuits du 20 au 23 avril 2026 : fermetures entre Ternay et Vienne Nord (A7N)

Fermeture de l’A7N entre les échangeurs de Ternay et de Chasse en direction de Marseille : la circulation sur l’A7 Nord en direction de Marseille sera déviée par l’A47, en direction de Saint-Etienne, afin de sortir à Chasse-sur-Rhône sur l’A47 et prendre la route de Flevieu avant de poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse Sud n°8.

Fermeture de la bretelle de l’A47 vers l’A7N en direction de Marseille : la sortie sera obligatoire à Chasse afin de suivre la route de Flevieu, poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse Sud n°8.

Fermeture de la bretelle entre l’A46 et l’A7N en direction de Marseille : la circulation sur l’A46 sera déviée par l’A47, en direction Saint-Etienne, afin de sortir à Chasse-sur-Rhône sur l’A47. Les conducteurs devront alors emprunter la route de Flevieu avant de poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse Sud n°8 sur A7N.