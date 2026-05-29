Travaux
Nuits du 1er au 4 juin 2026 : fermetures à prévoir de l’échangeur de Nîmes Ouest (bifurcation A9/A54)
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Ouest au cours des nuits du lundi 1er, mardi 2 et jeudi 4 juin 2026, de 21h00 à 5h00 le lendemain.
Vos conditions de circulation durant la nuit du lundi 1er juin 2026
Fermeture de la sortie de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en provenance de Montpellier :
- Les conducteurs en provenance de Montpellier par l’A9 et en direction d’Orange pourront rejoindre le secteur de Nîmes Ouest en poursuivant sur l’A54 en direction d’Arles afin de sortir à l’échangeur de Nîmes-centre. Ils pourront alors faire demi-tour au giratoire, après la barrière de péage, pour reprendre l’autoroute A54 en direction de Nîmes Ouest (n°25).
Conditions de circulation durant la nuit du mardi 2 juin 2026
Fermeture de la bretelle de bifurcation A9 pour les conducteurs en provenance de Montpellier et en direction d’Arles via l’A54 :
- Les conducteurs en provenance de Montpellier par l’A9 et en direction d’Arles sur l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) afin de faire demi-tour au giratoire, après la barrière de péage, et reprendre l’autoroute A54 en direction d’Arles.
Conditions de circulation durant la nuit du jeudi 4 juin 2026
Fermeture de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles :
- Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction du secteur de Nîmes Ouest seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et ainsi rejoindre le secteur.
- Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic