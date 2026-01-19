Travaux
Nuits du 19 au 22 janvier : Vos conditions de circulation sur l'A680
Les équipes VINCI Autoroutes poursuivent les opérations d’aménagement de l’A680. Les interventions vont nécessiter la fermeture complète de l’A680 et de la RD112, la nuit du 19 janvier 2026. L’A680 sera également fermée les nuits du 20, 21 et 22 janvier 2026. Ces interventions se dérouleront de nuit et hors week-end, de 20h à 7h le lendemain, pour limiter la gêne occasionnée.
Vos conditions de circulation la nuit du 19 janvier 2026
Au cours de la nuit du lundi 19 janvier, entre 20h et 7h le lendemain, l’autoroute A680 sera fermée, dans les deux sens de circulation, y compris les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Gragnague (n°2). La RD 112 sera également fermée, partiellement, au niveau de l’ouvrage qui permet de franchir l’A680.
En conséquence, sur le réseau secondaire :
- En direction de Verfeil ou de Castres depuis le secteur de Montrabé-Beaupuis, les conducteurs seront invités à suivre les déviations sur le réseau secondaire via la RD32, la RD77d puis la RD20.
- En direction de Montrabé-Beaupuis depuis Verfeil, les conducteurs seront invités à suivre les déviations via la RD20, la RD57 puis RD32 jusqu’à RD112.
En conséquence, depuis et vers l’A68 :
- En direction de Castres, les conducteurs seront invités à sortir à Montastruc (n°3) afin de suivre les déviations sur le réseau local (RD888 et RD20 jusqu’à Verfeil).
- En direction de Toulouse ou de l’A68 depuis Verfeil ou Castres, les conducteurs devront emprunter la RD20 puis la RD888. Ils seront invités à rentrer sur l’A68 via Montastruc (n°3).
Vos conditions de circulation les nuits du 20 au 22 janvier 2026
Au cours des nuits du mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 janvier 2026, entre 20h et 7h le lendemain, l’autoroute A680 restera fermée, dans les deux sens de circulation, entre l’échangeur de Gragnague (n°2) et Verfeil, ainsi que les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Gragnague (n°2). La portion de l’ouvrage de la RD112 enjambeant l’A680, sera, quant à elle, ouverte.
En conséquence :
- En direction de Castres depuis l’A68, les conducteurs seront invités à sortir à Montastruc (n°3) afin de suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD888 et RD20 jusqu’à Verfeil)
- Depuis Castres en direction de l’A68 et l’agglomération toulousaine, les conducteurs seront invités à rejoindre l’entrée de L’Union (n°1) via le réseau secondaire (RD112, M112 et M59).
Les poids lourds (+ de 3,5 tonnes) interdits de circuler sur l’A680 direction Castres
Depuis le 4 septembre, conformément à l’arrêté du Préfet d’Occitanie faisant suite à l’arrêté de la commune de Verfeil portant interdiction de circulation des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur la voie communale de Puylaurens, l’accès à l’A680 en direction de Castres est strictement interdit, de jour comme de nuit, pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et/ou de +3m de large. Ils sont invités à emprunter une déviation via l’A68, la RN88 et D612.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605 ; le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet http://www.vinci-autoroutes.com/
- Les comptes X (ex-Twitter) @VINCIAutoroutes et @ToulousePeriph