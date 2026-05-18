Nuits du 19 au 20 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de Remoulins (A9)

La fermeture de l’échangeur de Remoulins (n°23) aura lieu au cours des nuits mardi 19 et mercredi 20 mai 2026, de 22h à 6h le lendemain. Par conséquent :

Pour rejoindre l’A9, les conducteurs de véhicules légers seront invités : En direction d’Orange , à rejoindre l’échangeur de Roquemaure (n°22) en suivant la RN100 en direction d’Avignon puis la D6580 en direction de Bagnols/Lyon. En direction de Montpellier / Nîmes , à rejoindre l’échangeur de Nîmes est (n° 24) via les RN100 puis D6086. Les conducteurs de poids lourds devront quant à eux rejoindre l’échangeur de Roquemaure (n°22) en empruntant la RN100 en direction d’Avignon puis la D6580 en direction de Bagnols/Lyon.



Pour quitter l’A9 et rejoindre le secteur de Remoulins : En provenance d’Orange , il faudra sortir à Roquemaure (n°22) et suivre l’itinéraire bis vers Montpellier via la D6580 en direction d'Avignon, puis la RN100 en direction de Nîmes. En provenance de Montpellier , les conducteurs de véhicules légers devront sortir à Nîmes est (n°24) puis suivre la D6086 jusqu’à Remoulins. Les conducteurs poids lourds devront sortir à Nîmes est (n°24) et suivre la D6086, la RD135 et la RD999 en direction de Beaucaire puis la RD90. Ils pourront alors rejoindre le secteur de Remoulins via la RD986L ou le secteur d’Avignon via la RD2.





Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :