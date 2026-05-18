Travaux

Nuits du 19 au 20 mai 2026 : fermeture de l'échangeur Bourg-lès-Valence (A7)

Publié le 18 mai 2026

Au cours des deux nuits du mardi 19 mai et du mercredi 20 mai 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14), situé sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 22h à 5h le lendemain, mais nécessiteront cependant la fermeture de cet échangeur selon le programme détaillé ci-dessous. 

Vos conditions de circulation pendant les travaux

Au cours de la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai 2026, de 21h à 5h le lendemain, les conditions de circulation au niveau de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) seront modifiées de la manière suivante : 

 

Fermeture des bretelles d’entrées de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) :

  • En direction de Lyon, les conducteurs devront suivre la RN7 puis la D532 pour rejoindre l’A7 à l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13).
  • En direction Marseille : les conducteurs devront suivre la RN7 en direction de Grenoble, puis la RN7 LACRA en direction de Marseille afin de reprendre l’autoroute à l’échangeur de Valence/Romans (n°15). 

 

Fermeture des bretelles de sorties de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) :

  • En provenance de Lyon, les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Valence/Romans (n°15), puis suivre la N7 en direction Lyon par la LACRA. 
  • En provenance de Marseille, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13) puis suivre la D532 et la N7 jusqu’à Bourg-lès-Valence.

 


Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic

 