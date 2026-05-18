Travaux
Nuits du 19 au 20 mai 2026 : fermeture de l'échangeur Bourg-lès-Valence (A7)
Au cours des deux nuits du mardi 19 mai et du mercredi 20 mai 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14), situé sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 22h à 5h le lendemain, mais nécessiteront cependant la fermeture de cet échangeur selon le programme détaillé ci-dessous.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Au cours de la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai 2026, de 21h à 5h le lendemain, les conditions de circulation au niveau de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) seront modifiées de la manière suivante :
Fermeture des bretelles d’entrées de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) :
- En direction de Lyon, les conducteurs devront suivre la RN7 puis la D532 pour rejoindre l’A7 à l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13).
- En direction Marseille : les conducteurs devront suivre la RN7 en direction de Grenoble, puis la RN7 LACRA en direction de Marseille afin de reprendre l’autoroute à l’échangeur de Valence/Romans (n°15).
Fermeture des bretelles de sorties de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) :
- En provenance de Lyon, les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Valence/Romans (n°15), puis suivre la N7 en direction Lyon par la LACRA.
- En provenance de Marseille, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13) puis suivre la D532 et la N7 jusqu’à Bourg-lès-Valence.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic