Nuits du 19 au 20 mai 2026 : fermeture de l'échangeur Bourg-lès-Valence (A7)

Au cours de la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai 2026, de 21h à 5h le lendemain, les conditions de circulation au niveau de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) seront modifiées de la manière suivante :

Fermeture des bretelles d’entrées de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) :

En direction de Lyon , les conducteurs devront suivre la RN7 puis la D532 pour rejoindre l’A7 à l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13).

, les conducteurs devront suivre la RN7 puis la D532 pour rejoindre l’A7 à l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13). En direction Marseille : les conducteurs devront suivre la RN7 en direction de Grenoble, puis la RN7 LACRA en direction de Marseille afin de reprendre l’autoroute à l’échangeur de Valence/Romans (n°15).

Fermeture des bretelles de sorties de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) :

En provenance de Lyon , les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Valence/Romans (n°15), puis suivre la N7 en direction Lyon par la LACRA.

, les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Valence/Romans (n°15), puis suivre la N7 en direction Lyon par la LACRA. En provenance de Marseille, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13) puis suivre la D532 et la N7 jusqu’à Bourg-lès-Valence.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :