Nuits du 19 au 20 janvier : Fermeture de l’entrée sur l’A7 en direction de Lyon au niveau de Salon nord

Par conséquent, les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute A7 en direction de Lyon devront suivre la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).

Au niveau des zones de travaux, des conditions de circulation seront modifiées. Des ralentissements sont susceptibles de se former en amont au niveau des zones de chantier. Il est fortement conseillé aux usagers de l’A7 de s’informer des conditions de circulation avant de prendre la route et de rester attentif aux conseils de déviation qui pourraient être communiqués.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :