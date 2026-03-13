Nuits du 17 et 18 mars 2026 : fermetures de la bretelle de sortie de l’échangeur d’Angers (autoroute A11)

Les 2 nuits du mardi 17 et du mercredi 18 mars 2026 de 21h à 6h

Fermeture de la sortie d’Angers centre (n°15) pour les véhicules en provenance de Paris et circulant en direction d’Angers. Les conducteurs souhaitant sortir de l’autoroute A11 seront invités à rejoindre l’échangeur d’Angers est (n°16).



Il est à noter que les transports de matières dangereuses devront emprunter la sortie de l’échangeur Angers est (n°16), une déviation sera mise en place par les boulevards Jacqueline Auriol, Elisabeth Boselli, puis Chemin des Martyrs, Avenue George Pompidou, route de la Meignanne et pourront reprendre la route départementale RD 775 en direction de l’A11.



Afin d’accompagner les conducteurs lors de ces modifications des conditions de circulation, des itinéraires de substitution, identifiés par des panneaux jaunes « déviation », seront mis en place.