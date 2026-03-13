Travaux
Nuits du 17 et 18 mars 2026 : fermetures de la bretelle de sortie de l’échangeur d’Angers (autoroute A11)
Durant les 2 nuits du mardi 17 et du mercredi 18 mars 2026, le département du Maineet- Loire engage des travaux d’entretien des voies des Berges. Afin de limiter la gêne pour les conducteurs, cette opération est effectuée de nuit. Elle nécessite la fermeture de la sortie de l’échangeur d’Angers centre (n°15), pour les véhicules en provenance de Paris/Le Mans. Des itinéraires de déviation seront mis en place.
Le département du Maine-et-Loire engage des travaux d’entretien de la RD323 aussi dénommée « voie des berges » durant les deux nuits du mardi 17 et du mercredi 18 mars 2026 au matin, au niveau de l’échangeur d’Angers centre (n°15) de l’autoroute A11, pour les véhicules venant de Paris et circulant en direction d’Angers.
Quels impacts sur les conditions de circulation ?
- Les 2 nuits du mardi 17 et du mercredi 18 mars 2026 de 21h à 6h
Fermeture de la sortie d’Angers centre (n°15) pour les véhicules en provenance de Paris et circulant en direction d’Angers. Les conducteurs souhaitant sortir de l’autoroute A11 seront invités à rejoindre l’échangeur d’Angers est (n°16).
Il est à noter que les transports de matières dangereuses devront emprunter la sortie de l’échangeur Angers est (n°16), une déviation sera mise en place par les boulevards Jacqueline Auriol, Elisabeth Boselli, puis Chemin des Martyrs, Avenue George Pompidou, route de la Meignanne et pourront reprendre la route départementale RD 775 en direction de l’A11.
Afin d’accompagner les conducteurs lors de ces modifications des conditions de circulation, des itinéraires de substitution, identifiés par des panneaux jaunes « déviation », seront mis en place.