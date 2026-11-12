Travaux
Nuits du 16 au 20 novembre 2026 : Travaux d'entretien de la végétation sur l'A64/A63
VINCI Autoroutes réalisera, les nuits du 16 au 20 novembre 2026, des travaux de fauchage de la végétation au niveau de la bifurcation A64/A63 en direction de l’Espagne. Afin de permettre l’intervention des équipes dans les meilleures conditions de sécurité, des adaptations de circulation seront mises en place entre 21h et 6h les nuits des 16, 17, 18 et 19 novembre.
Des travaux d’entretien de la végétation réalisés de nuit
Ces opérations s’inscrivent dans le programme d’entretien du réseau mené par VINCI Autoroutes. Les travaux de fauchage concernent le secteur de la bifurcation entre l’A64 et l’A63 en direction de l’Espagne. Ils seront réalisés exclusivement de nuit afin de limiter leur impact sur le trafic.
Les conditions de circulation pendant les travaux
De 21h à 6h les nuits des 16, 17, 18 et 19 novembre 2026, les conducteurs circulant sur l’A64 en direction de l’Espagne devront emprunter un itinéraire de déviation.
Ils seront invités à :
- Quitter l’A64 à Saint-Pierre-d’Irube (n°1) ;
- Suivre la déviation S13 ;
- Rejoindre l’A63 à Bayonne Sud (n°5) en direction de l’Espagne.
Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement des travaux ou des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.