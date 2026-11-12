Nuits du 16 au 20 novembre 2026 : Travaux d'entretien de la végétation sur l'A64/A63

De 21h à 6h les nuits des 16, 17, 18 et 19 novembre 2026, les conducteurs circulant sur l’A64 en direction de l’Espagne devront emprunter un itinéraire de déviation.

Ils seront invités à :

Quitter l’A64 à Saint-Pierre-d’Irube (n°1) ;

Suivre la déviation S13 ;

Rejoindre l’A63 à Bayonne Sud (n°5) en direction de l’Espagne.

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement des travaux ou des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.