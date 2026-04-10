Travaux
Nuits du 15 et du 16 avril 2026 : fermeture nocturne de l’échangeur de Lunel (A9)
VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A9. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre l’échangeur de Gallargues (n°26) et la barrière de péage de Baillargues, se déroulera jusqu’à la fin du printemps 2026. Ces opérations vont nécessiter des basculements de circulation ainsi que la fermeture partielle de l’échangeur de Lunel au cours des nuits du 15 et du 16 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Fermeture de l’entrée de l’échangeur de Lunel (n°27) en direction d’Orange et de la sortie en provenance de Montpellier.
Au cours des nuits du mercredi 15 et du jeudi 16 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain :
- En provenance de Montpellier, les conducteurs pourront quitter l’autoroute en amont sur l’A709, à l’échangeur de Montpellier Est (n° 29) et suivre l’itinéraire S12 pour rejoindre la ville de Lunel.
- Les conducteurs désirant emprunter l’A9 en direction d’Orange/Lyon devront emprunter l’itinéraire S6 et reprendre l’autoroute à l’échangeur de Gallargues (n°26).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic