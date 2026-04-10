Nuits du 15 et du 16 avril 2026 : fermeture nocturne de l’échangeur de Lunel (A9)

Fermeture de l’entrée de l’échangeur de Lunel (n°27) en direction d’Orange et de la sortie en provenance de Montpellier.

Au cours des nuits du mercredi 15 et du jeudi 16 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain :

En provenance de Montpellier, les conducteurs pourront quitter l’autoroute en amont sur l’A709, à l’échangeur de Montpellier Est (n° 29) et suivre l’itinéraire S12 pour rejoindre la ville de Lunel.

Les conducteurs désirant emprunter l’A9 en direction d’Orange/Lyon devront emprunter l’itinéraire S6 et reprendre l’autoroute à l’échangeur de Gallargues (n°26).



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :