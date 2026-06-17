Nuits du 15 au 18 juin 2026 : fermeture partielle de l’échangeur de Nîmes Garons (A54)

Au cours des nuits du lundi 15 au jeudi 18 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) sera fermé à la circulation en entrée, pour les véhicules en direction de Nîmes. Par conséquence, les conducteurs souhaitant emprunter l’A54 en direction de Nîmes depuis le secteur de Nîmes Garons seront invités à rejoindre l’échangeur de Nîmes Est (n°24) par la D442A, la D442, la D6113 en direction d’Avignon, la D135 puis la D6086.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :