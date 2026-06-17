Travaux
Nuits du 15 au 18 juin 2026 : fermeture partielle de l’échangeur de Nîmes Garons (A54)
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner la fermeture partielle de l’échangeur de Nîmes Garons (n°2 – sur l’A54) au cours des nuits du lundi 15 au jeudi 18 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Au cours des nuits du lundi 15 au jeudi 18 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) sera fermé à la circulation en entrée, pour les véhicules en direction de Nîmes. Par conséquence, les conducteurs souhaitant emprunter l’A54 en direction de Nîmes depuis le secteur de Nîmes Garons seront invités à rejoindre l’échangeur de Nîmes Est (n°24) par la D442A, la D442, la D6113 en direction d’Avignon, la D135 puis la D6086.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic