Travaux
Nuits du 14 au 16 avril 2026 : vos conditions de circulation sur l'A680
Les équipes VINCI Autoroutes poursuivent les dernières opérations d’aménagement de l’A680 et vont notamment procéder à des renouvellements de la signalisation. Pour limiter la gêne occasionnée, les opérations se dérouleront de nuit, hors week-end. Elles vont néanmoins nécessiter la fermeture partielle des voies de l’A68 et de l’A680 la nuit du mardi 14 avril 2026 ainsi que la fermeture complète de l’A680 les nuits du mercredi 15 et du jeudi 16 avril 2026, entre 20h et 7h le lendemain.
Vos conditions de circulation la nuit du 14 avril 2026
Au cours de la nuit du mardi 14 avril 2026, entre 20h et 7h le lendemain, l'autoroute A68 sera fermée dans le sens Toulouse vers Albi, entre l’échangeur de l’Union (n°1) et l'échangeur de Montastruc (n°3). Par conséquent, l’accès à l’A68 depuis l’échangeur de l’Union (n°1) ne sera pas possible en direction d’Albi, de même que l’accès depuis le périphérique intérieur (A62) vers l’A68 au niveau de l’échangeur de La Roseraie (n°15). L’accès à l’A680 direction Castres ne sera pas possible non plus.
En conséquence :
- En direction d’Albi ou de Castres depuis le périphérique intérieur (direction Narbonne), les conducteurs seront invités à sortir à l’échangeur de la Roseraie (n°15) et suivre les déviations sur le réseau secondaire (M66H, M112, RD112, RD20 et RD888) en utilisant les itinéraires de déviation S5 et S3.
- En direction d’Albi ou de Castres depuis le périphérique extérieur (direction Bordeaux), les conducteurs seront invités à sortir à l’échangeur de l’Union (n°1) pour rejoindre l’autoroute à Montastruc (n°3) via le réseau secondaire (M59, RD112, RD20 et RD888) en utilisant l’itinéraire de déviation S3.
Dans le même temps, la bretelle de sortie au niveau du nouvel échangeur de Verfeil, depuis la portion de l’autoroute A69 (mise en circulation par Atosca en mars 2026) sera également fermée.
En conséquence :
- Depuis Castres en direction de Toulouse ou Albi, les conducteurs seront invités à rejoindre l’A680 via le réseau secondaire (route de Puylaurens, RD20 puis RD112 jusqu’au rond-point de Verfeil ) en utilisant l’itinéraire de déviation S4.
Vos conditions de circulation les nuits du 15 et 16 avril 2026
Au cours des nuits du mercredi 15 et jeudi 16, entre 20h et 7h le lendemain, l’autoroute A680 sera fermée, dans les deux sens de circulation, entre l’échangeur de Gragnague (n°2) et Verfeil, ainsi que les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Gragnague (n°2).
En conséquence :
- En direction de Castres depuis l’A68, les conducteurs seront invités à sortir à Montastruc (n°3) afin de suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD888 et RD20 jusqu’à Verfeil) en utilisant l’itinéraire de déviation S4.
- En direction de l’A68 et l’agglomération toulousaine, les conducteurs seront invités à rejoindre l’entrée de L’Union (n°1) via le réseau secondaire (RD112, M112 et M59) en utilisant l’itinéraire de déviation S4.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application ;
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) ;
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel ;
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com ;
- Les comptes X (ex-Twitter) @VINCIAutoroutes et @ToulousePeriph.