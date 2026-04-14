Nuits du 14 au 16 avril 2026 : vos conditions de circulation sur l'A680

Au cours de la nuit du mardi 14 avril 2026, entre 20h et 7h le lendemain, l'autoroute A68 sera fermée dans le sens Toulouse vers Albi, entre l’échangeur de l’Union (n°1) et l'échangeur de Montastruc (n°3). Par conséquent, l’accès à l’A68 depuis l’échangeur de l’Union (n°1) ne sera pas possible en direction d’Albi, de même que l’accès depuis le périphérique intérieur (A62) vers l’A68 au niveau de l’échangeur de La Roseraie (n°15). L’accès à l’A680 direction Castres ne sera pas possible non plus.

En conséquence :

En direction d’Albi ou de Castres depuis le périphérique intérieur (direction Narbonne), les conducteurs seront invités à sortir à l’échangeur de la Roseraie (n°15) et suivre les déviations sur le réseau secondaire (M66H, M112, RD112, RD20 et RD888) en utilisant les itinéraires de déviation S5 et S3.

En direction d’Albi ou de Castres depuis le périphérique extérieur (direction Bordeaux), les conducteurs seront invités à sortir à l’échangeur de l’Union (n°1) pour rejoindre l’autoroute à Montastruc (n°3) via le réseau secondaire (M59, RD112, RD20 et RD888) en utilisant l’itinéraire de déviation S3.

Dans le même temps, la bretelle de sortie au niveau du nouvel échangeur de Verfeil, depuis la portion de l’autoroute A69 (mise en circulation par Atosca en mars 2026) sera également fermée.

En conséquence :