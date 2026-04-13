Travaux
Nuits du 13 au 17 avril 2026 : travaux de rénovation des chaussées entre Lannemezan et Saint-Gaudens (A64)
VINCI Autoroutes réalise depuis le 30 mars et jusqu’à mi-juin 2026, la rénovation des chaussées de l’A64 entre Lannemezan et Saint-Gaudens. Afin de limiter la gêne aux usagers, ces travaux sont menés sous basculement de la circulation et celle-ci est préservée dans les 2 sens de circulation. Néanmoins, des fermetures ponctuelles des échangeurs présents sur cette section seront nécessaires. Ainsi, au cours des nuits du lundi 13 avril au jeudi 17 avril 2026 inclus, l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18) sera fermé.
Vos conditions de circulation du 13 au 17 avril 2026
Durant 4 nuits (lundi 13, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 avril 2026), de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18) seront fermées dans les 2 sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront proposés pour guider les conducteurs.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic