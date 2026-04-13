Nuits du 13 au 17 avril 2026 : travaux de rénovation des chaussées entre Lannemezan et Saint-Gaudens (A64)

Durant 4 nuits (lundi 13, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 avril 2026), de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18) seront fermées dans les 2 sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront proposés pour guider les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :