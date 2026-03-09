Nuits des 9 et 10 mars 2026 : fermeture de l’A7 entre la bifurcation A7/A54 et l’échangeur de Sénas

Les conducteurs venant de Marseille, souhaitant emprunter l’A7 en direction de Lyon, devront sortir à l’échangeur de Salon centre (n°15) ou Grans / Salon-de-Provence (n°14) sur l’A54 afin de prendre l’avenue de Huntingdon, l’avenue Georges Borel, puis le boulevard de la République, avant de poursuivre sur la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).

Les conducteurs venant de l’A54 pourront emprunter l’A7 en direction de Lyon en sortant à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) afin de prendre l’avenue de Huntingdon, l’avenue Georges Borel, puis le boulevard de la République, avant de poursuivre sur la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).

La traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs venant de Marseille ou de l’A54,souhaitant emprunter l’A7 en direction de Lyon et dont les véhicules ont un poids total en charge (PTAC) supérieur à 6 tonnes, devront suivre la direction de Nîmes par l’A54 puis prendre l’A9 en direction de Lyon afin de rejoindre l’A7 au niveau de Bollene en suivant la N580, la N86 et la D994 jusqu’à l’échangeur de Bollene (n°19).�

De fait, la bretelle d’entrée du demi-échangeur de Salon nord en direction de Lyon sera fermée, les conducteurs devront poursuivre sur la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :