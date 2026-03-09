Travaux
Nuits des 9 et 10 mars 2026 : fermeture de l’A7 entre la bifurcation A7/A54 et l’échangeur de Sénas
Dans le cadre de la poursuite des travaux du demi-échangeur de Salon nord, les opérations en cours vont nécessiter la fermeture nocturne de l’A7 pour les véhicules circulant en direction de Lyon, entre la bifurcation A7/A54 et l’échangeur de Sénas, durant les nuits du lundi 9 et du mardi 10 mars 2026, de 21h à 6h. Un itinéraire de déviation sera mis en place pendant toute la durée de l’opération.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Les conducteurs venant de Marseille, souhaitant emprunter l’A7 en direction de Lyon, devront sortir à l’échangeur de Salon centre (n°15) ou Grans / Salon-de-Provence (n°14) sur l’A54 afin de prendre l’avenue de Huntingdon, l’avenue Georges Borel, puis le boulevard de la République, avant de poursuivre sur la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).
Les conducteurs venant de l’A54 pourront emprunter l’A7 en direction de Lyon en sortant à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) afin de prendre l’avenue de Huntingdon, l’avenue Georges Borel, puis le boulevard de la République, avant de poursuivre sur la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).
La traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs venant de Marseille ou de l’A54,souhaitant emprunter l’A7 en direction de Lyon et dont les véhicules ont un poids total en charge (PTAC) supérieur à 6 tonnes, devront suivre la direction de Nîmes par l’A54 puis prendre l’A9 en direction de Lyon afin de rejoindre l’A7 au niveau de Bollene en suivant la N580, la N86 et la D994 jusqu’à l’échangeur de Bollene (n°19).�
De fait, la bretelle d’entrée du demi-échangeur de Salon nord en direction de Lyon sera fermée, les conducteurs devront poursuivre sur la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).
Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l'avancement des travaux.
