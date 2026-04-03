Nuits des 7 et 8 avril 2026 : fermetures de l’échangeur de Lunel (A9)

Au cours des nuits du mardi 7 et du mercredi 8 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain :

En provenance d’Orange , les conducteurs pourront quitter l’autoroute A9 en amont, à l’échangeur de Gallargues (n° 26) et suivre l’itinéraire S5 pour rejoindre la ville de Lunel.

, les conducteurs pourront quitter l’autoroute A9 en amont, à l’échangeur de Gallargues (n° 26) et suivre l’itinéraire S5 pour rejoindre la ville de Lunel. Les conducteurs désirant emprunter l’A9 en direction de Montpellier devront emprunter l’itinéraire S13 depuis le secteur de Lunel jusqu’au diffuseur de Montpellier Est (n°29), sur l’A709.

Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se déroulent avec la mise en place de basculements de circulation à double sens, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au jeudi, de 21h à 6h. Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.

Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 80 km/h sur toute la zone de chantier jusqu’en juin 2026.

Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de liaison sur 9.5 cm sur l’ensemble des voies circulées (voies de droite, voies médiane, voies de gauche), ainsi que 4 cm sur la couche de roulement sur l’ensemble des trois voies et ce sur l’intégralité du linéaire de l’opération.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :