Travaux
Nuits des 4 et 5 novembre 2026 : travaux de signalisation au niveau de la bifurcation A9/A54
VINCI Autoroutes poursuit un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner la fermeture nocturne, et partielle de 22h à 6h le lendemain, des échangeurs de Nîmes Est (A9) au cours de la nuit du mercredi 4 novembre 2026 et de Nîmes centre (A54) au cours de la nuit du jeudi 5 novembre 2026.
Vos conditions de circulation au cours de la nuit du mercredi 4 novembre 2026
Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Nîmes-est (n°24) en direction de Montpellier/Barcelone.
- Les conducteurs en provenance d’Orange/Lyon et en direction de Montpellier/Barcelone souhaitant sortir à l’échangeur Nîmes-est (n°24) seront invités à sortir à l’changeur Nîmes-ouest (n°25) et suivront le boulevard du Président Salvador Allende puis la route d’Avignon pour rejoindre l’échangeur Nîmes-est (n°24).
Vos conditions de circulation au cours de la nuit du jeudi 5 novembre 2026
Fermeture des bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Nîmes centre (n°1) pour les véhicules en direction d’Arles :
- Les conducteurs en provenance de Lyon/Montpellier pourront
- sortir à l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) sur l’A54 et suivre la D442A puis la D442 en direction de Nîmes
ou sortir à l’échangeur Nîmes Est (n°24) sur l’A9 et suivre l’itinéraire Bis de Montpellier via la D6086 en direction d'Avignon puis la D135 en direction de Montpellier, puis la D42 en direction de Nîmes.
- Les conducteurs pourront emprunter l’A54 en direction d’Arles via les échangeurs de Nîmes Ouest (n°24) ou de de Nîmes Garons (n°2) (suivre la D42, puis la D442 en direction de Garons).
Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.