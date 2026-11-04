Nuits des 4 et 5 novembre 2026 : travaux de signalisation au niveau de la bifurcation A9/A54

Fermeture des bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Nîmes centre (n°1) pour les véhicules en direction d’Arles :

Les conducteurs en provenance de Lyon/Montpellier pourront sortir à l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) sur l’A54 et suivre la D442A puis la D442 en direction de Nîmes ou sortir à l’échangeur Nîmes Est (n°24) sur l’A9 et suivre l’itinéraire Bis de Montpellier via la D6086 en direction d'Avignon puis la D135 en direction de Montpellier, puis la D42 en direction de Nîmes.

Les conducteurs pourront emprunter l’A54 en direction d’Arles via les échangeurs de Nîmes Ouest (n°24) ou de de Nîmes Garons (n°2) (suivre la D42, puis la D442 en direction de Garons).

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.