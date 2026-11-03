Travaux
Nuits des 4 et 10 novembre 2026 : Travaux d’entretien du pont de l’échangeur Le Chapitre (A64)
VINCI Autoroutes réalise, depuis le 6 juillet 2026, les travaux de renforcement du pont de l’échangeur Le Chapitre (n°38), qui franchit l’A64 au sud de Toulouse. Afin de limiter au maximum la gêne occasionnée, les opérations sont menées en maintenant la circulation sur l’autoroute. Néanmoins, des fermetures ponctuelles seront nécessaires les nuits du mercredi 4 et du mardi 10 novembre 2026 au niveau de l’avenue du Général Eisenhower. Par ailleurs, la bretelle d’accès à l’A64 en direction de Toulouse sera également fermée ces nuits-là.
Conditions de circulation les nuits du 4 et 10 novembre 2026
Les nuits du 4 et du 10 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, l'avenue du Général Eisenhower située sur la M120A sera fermée dans les 2 sens de circulation en direction de Tournefeuille et de Portet pour tous les conducteurs (zone A). A cette occasion, la bretelle d'accès à l'A64 en direction de Toulouse sera fermée pour tous les conducteurs entre 21h et 6h le lendemain (zone B).
Par ailleurs, jusqu’au 13 novembre 2026, la bande d’arrêt d’urgence est neutralisée en direction de Tarbes au niveau du pont. Afin d’assurer la sécurité de tous, une limitation de vitesse à 70 km/h est en place.
En cas d’aléas techniques ou de conditions météorologiques défavorables, ce planning pourrait être amené à évoluer et la neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence au niveau du pont pourrait être prolongée jusqu’au 20 décembre 2026.