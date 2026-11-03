Nuits des 4 et 10 novembre 2026 : Travaux d’entretien du pont de l’échangeur Le Chapitre (A64)

Les nuits du 4 et du 10 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, l'avenue du Général Eisenhower située sur la M120A sera fermée dans les 2 sens de circulation en direction de Tournefeuille et de Portet pour tous les conducteurs (zone A). A cette occasion, la bretelle d'accès à l'A64 en direction de Toulouse sera fermée pour tous les conducteurs entre 21h et 6h le lendemain (zone B).

Par ailleurs, jusqu’au 13 novembre 2026, la bande d’arrêt d’urgence est neutralisée en direction de Tarbes au niveau du pont. Afin d’assurer la sécurité de tous, une limitation de vitesse à 70 km/h est en place.

En cas d’aléas techniques ou de conditions météorologiques défavorables, ce planning pourrait être amené à évoluer et la neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence au niveau du pont pourrait être prolongée jusqu’au 20 décembre 2026.