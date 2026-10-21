Nuits des 27 et 28 octobre 2026 : Rénovation de panneaux à messages variables sur l'A63

Au cours de la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre 2026, l’autoroute A63 sera fermée en direction de l’Espagne entre Biarritz (n°4) et Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3). La bretelle d’entrée de l’échangeur de Biarritz (n°4) en direction de l’Espagne sera également fermée. Par conséquent :

les usagers circulant sur l’A63 en direction de l’Espagne devront sortir à Biarritz (n°4) pour reprendre l’A63 à l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3) en suivant l’itinéraires S8 ;

depuis le secteur de Biarritz, les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute en direction de l’Espagne en suivant l’itinéraire S8 jusqu’à l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3) ;

l’aire de services de Bidart-Ouest sera fermée de 21h le mardi 27 jusqu’à 6h le mercredi 28 octobre.

Au cours de la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre 2026, l’autoroute A63 sera fermée en direction de Bordeaux entre Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3) et Biarritz (n°4). La bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3) en direction de Bordeaux sera également fermée. Par conséquent :

les usagers circulant sur l’A63 en direction de Bordeaux devront sortir à Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3) pour reprendre l’A63 à l’échangeur de Biarritz (n°4) en suivant l’itinéraires S7 ;

depuis le secteur de Saint-Jean-de-Luz, les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute en direction de Bordeaux en suivant l’itinéraire S7 jusqu’à l’échangeur de Biarritz (n°4) ;

l’aire de services de Bidart-Est sera fermée de 9h le mercredi 28 jusqu’à 6h le jeudi 29 octobre.

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de se renseigner avant tout déplacement.