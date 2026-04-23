Nuits des 27 et 28 avril 2026 : fermeture partielle de l’échangeur de Bléré (A85)

Les travaux consistent en une opération de grenaillage de la couche de roulement afin de renforcer l’adhérence de la chaussée.

Ces travaux impliquent la fermeture partielle de nuit de l’échangeur de Bléré (n°11).

Les nuits du lundi 27 et du mardi 28 avril 2026, de 20h à 6h le lendemain :

Les conducteurs en provenance de Vierzon souhaitant quitter l’A85 à Bléré (n°11) devront poursuivre leur trajet en direction de Tours et effectuer un demi-tour au giratoire de l’aire de services bidirectionnelle de Val de Cher pour reprendre la direction de Vierzon et emprunter la sortie Bléré (n°10).

Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Bléré (n°11) en direction de Vierzon devront rejoindre l’entrée Saint-Aignan (n°12) via la RD31 et la RD976.

Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Bléré (n°11) en direction de Tours devront rejoindre l’entrée Loches (n°10) via la RD31, la RD976, la RD45 et la RD943.

A noter :

La bretelle de sortie de l’échangeur de Bléré (n°11) en provenance de Tours reste ouverte.

Le parking d’arrêt au niveau de l’échangeur de Bléré (n°11) sera fermé du dimanche 26 avril 2026 14h au mercredi 29 avril 2026 10h.

En cas d’aléas, cette opération pourra être reportée la nuit du mercredi 29 avril 2026 , selon les mêmes conditions.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :