Travaux
Nuits des 24 et 25 février 2026 : rénovation de la signalisation au niveau de la bifurcation A9/A54
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts mâts de signalisation. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de la bretelle de bifurcation A9/A54 et de l’échangeur de Nîmes ouest au cours des nuits du mardi 24 et mercredi 25 février 2026, de 21h à 5h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Conditions de circulation durant la nuit du mardi 24 février 2026 :
Fermeture de la bretelle de la bifurcation A9/A54 en provenance de Montpellier et en direction d’Arles :
- Les conducteurs venant de Montpellier et circulant en direction d’Arles seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes ouest (n°25) puis faire demi-tour au giratoire après le péage et à reprendre ensuite l’autoroute en direction de l’A54 vers Arles.
Conditions de circulation durant la nuit du mercredi 25 février 2026 :
Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Nîmes ouest (n°25) en provenance de Montpellier :
- Les conducteurs venant de Montpellier, souhaitant sortir à l’échangeur de Nîmes ouest (n°25) seront invités à suivre l’A54, à sortir à l’échangeur Nîmes centre (n°1) et à suivre la RD42 en direction de Nîmes centre puis le boulevard Président Salvador Allende en direction de l’échangeur de Nîmes ouest (n°25).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic