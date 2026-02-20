Nuits des 24 et 25 février 2026 : rénovation de la signalisation au niveau de la bifurcation A9/A54

Conditions de circulation durant la nuit du mardi 24 février 2026 :

Fermeture de la bretelle de la bifurcation A9/A54 en provenance de Montpellier et en direction d’Arles :

Les conducteurs venant de Montpellier et circulant en direction d’Arles seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes ouest (n°25) puis faire demi-tour au giratoire après le péage et à reprendre ensuite l’autoroute en direction de l’A54 vers Arles.

Conditions de circulation durant la nuit du mercredi 25 février 2026 :

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Nîmes ouest (n°25) en provenance de Montpellier :

Les conducteurs venant de Montpellier, souhaitant sortir à l’échangeur de Nîmes ouest (n°25) seront invités à suivre l’A54, à sortir à l’échangeur Nîmes centre (n°1) et à suivre la RD42 en direction de Nîmes centre puis le boulevard Président Salvador Allende en direction de l’échangeur de Nîmes ouest (n°25).

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l'avancement des travaux.