Nuits des 21 et 22 avril 2026 : fermeture de l'échangeur de Loches (A85)

Ces travaux impliquent la fermeture totale de nuit de l’échangeur de Loches (n°10).

Les nuits du mardi 21 et du mercredi 22 avril 2026, de 20h à 6h le lendemain :

Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Loches (n°10) en direction de Paris, de Bordeaux ou d’Angers devront rejoindre l’entrée Joué-lès-Tours (n°24) sur l’A10 pour retrouver l’A85 via la RD943, la M943 et la M37.

Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 en direction de Vierzon devront rejoindre l’entrée Bléré (n°11) via la RD943, la RD45, la RD976 et la RD31.

Les conducteurs en provenance de Vierzon souhaitant quitter l’A85 à Loches (n°10) devront emprunter la sortie Bléré et suivre la RD31, la RD976, la RD45 et la RD943 pour rejoindre ce secteur.

Les conducteurs en provenance de Paris, de Bordeaux ou d’Angers souhaitant quitter l’A85 à Loches (n°10) devront emprunter la sortie Joué-lès-Tours sur l’A10 et suivre la M37 et la M943 pour rejoindre ce secteur.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :