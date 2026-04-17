Travaux
Nuits des 21 et 22 avril 2026 : fermeture de l'échangeur de Loches (A85)
Les nuits du mardi 21 et du mercredi 22 avril 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A85 au niveau de l’échangeur de Loches (n°10). Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales en matière de sécurité. Dans ce cadre, une fermeture totale de l’échangeur de Loches (n°10) est à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Ces travaux impliquent la fermeture totale de nuit de l’échangeur de Loches (n°10).
Les nuits du mardi 21 et du mercredi 22 avril 2026, de 20h à 6h le lendemain :
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Loches (n°10) en direction de Paris, de Bordeaux ou d’Angers devront rejoindre l’entrée Joué-lès-Tours (n°24) sur l’A10 pour retrouver l’A85 via la RD943, la M943 et la M37.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 en direction de Vierzon devront rejoindre l’entrée Bléré (n°11) via la RD943, la RD45, la RD976 et la RD31.
- Les conducteurs en provenance de Vierzon souhaitant quitter l’A85 à Loches (n°10) devront emprunter la sortie Bléré et suivre la RD31, la RD976, la RD45 et la RD943 pour rejoindre ce secteur.
- Les conducteurs en provenance de Paris, de Bordeaux ou d’Angers souhaitant quitter l’A85 à Loches (n°10) devront emprunter la sortie Joué-lès-Tours sur l’A10 et suivre la M37 et la M943 pour rejoindre ce secteur.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son applicatio
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A85Trafic