Travaux
Nuits des 20 et 21 avril 2026 : travaux au niveau de la bifurcation A9/A54
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Ouest au cours des nuits du lundi 20 et du mardi 21 avril 2026, de 21h30 à 5h le lendemain.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Fermeture des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange :
- Les conducteurs souhaitant se rendre en direction d’Orange seront invités à suivre le boulevard du Président Salvador Allende puis la route d’Avignon pour rejoindre l’échangeur de Nîmes-Est (n°24) afin d’emprunter l’A9 vers Orange.
Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Montpellier et en direction du péage de Nîmes Ouest :
- Les conducteurs en provenance de Montpellier par l’A9 souhaitant rejoindre le secteur de Nîmes Ouest seront invités à suivre l’A54 en direction d’Arles pour sortir à l’échangeur Nîmes-centre (n°1). Ils pourront alors suivre la RD42 en direction de Nîmes centre puis le boulevard du Président Salvador Allende en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic