Nuits des 20 et 21 avril 2026 : travaux au niveau de la bifurcation A9/A54

Fermeture des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange :

Les conducteurs souhaitant se rendre en direction d’Orange seront invités à suivre le boulevard du Président Salvador Allende puis la route d’Avignon pour rejoindre l’échangeur de Nîmes-Est (n°24) afin d’emprunter l’A9 vers Orange.

Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Montpellier et en direction du péage de Nîmes Ouest :

Les conducteurs en provenance de Montpellier par l’A9 souhaitant rejoindre le secteur de Nîmes Ouest seront invités à suivre l’A54 en direction d’Arles pour sortir à l’échangeur Nîmes-centre (n°1). Ils pourront alors suivre la RD42 en direction de Nîmes centre puis le boulevard du Président Salvador Allende en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25).



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :