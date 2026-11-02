Nuits des 2 et 3 novembre 2026 : fermetures de l’échangeur de Montbrison (A72)

Au cours des deux nuits du lundi 2 novembre et du mardi 3 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, l’échangeur de Montbrison (n°7) sera fermé. Par conséquent :

Fermeture des sorties de Montbrison (n°7) : En provenance de Saint-Etienne : les conducteurs devront emprunter l’itinéraire S30 depuis la sortie Roanne (n°8a) en empruntant la D1982 puis la D1082 jusqu’à Montrond-les-Bains ; En provenance de Clermont-Ferrand : les conducteurs seront invités à suivre l’itinéraire S27 depuis l’échangeur de Feurs (n°6) en suivant la D1089, la D8, la D204 et la D496 ;



Fermeture des entrées de Montbrison (n°7) : En direction de Saint-Etienne : les conducteurs devront suivre l’itinéraire S29 pour rejoindre l’A72 à l’échangeur de la Fouillouse (n°9) via la D496, la D204, la D8 et la D498 ; En direction de Clermont-Ferrand : les conducteurs devront suivre l’itinéraire S28 en empruntant la D496 jusqu’à Montrond-les-Bains puis la D1082 avant de poursuivre sur la D1089 jusqu’à l’échangeur de Feurs (n°6).



Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.