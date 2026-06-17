Nuits des 17 et 18 juin 2026 : des travaux de fauchage prévus sur l'autoroute A7

Au cours de la nuit du mercredi 17 juin au jeudi 18 juin 2026, entre 22h et 5h :

Fermeture de la bretelle d’entrée de Condrieu (n°10) en direction de Lyon : les conducteurs souhaitant rejoindre l’A7 en direction Lyon devront emprunter la D386 en direction d’Ampuis, puis la D45E2 et la D48 en direction de Lyon.

Fermeture de la bretelle d’entrée de Vienne sud (n°11), en direction de Lyon : les conducteurs devront poursuivre sur la N7 en direction de Vienne, puis prendre l’A7N direction Lyon pour rejoindre l’échangeur de Vienne nord (n°9).

Au cours de la nuit du jeudi 18 juin au vendredi 19 juin 2026, entre 22h et 5h :

Fermeture de la bretelle de sortie de Chasse-sur-Rhône (n°8) pour les véhicules circulant en direction de Lyon : les conducteurs souhaitant rejoindre ce secteur devront poursuivre sur l’A7, puis l’A47 en direction de Saint-Etienne afin d'emprunter la sortie Chasse-sur-Rhône.

Fermeture de la bretelle d’entrée de Vienne nord (n°9) pour les véhicules circulant en direction de Lyon : les conducteurs souhaitant rejoindre l’A7 circulant en direction de Lyon devront suivre la direction Estressin, puis Chasse-sur-Rhône par la D4 afin de reprendre l’autoroute A47 à Chasse-sur-Rhône en direction de Lyon ou Paris.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :