Travaux
Nuits des 16 et 17 septembre 2026 : travaux prévus dans le secteur de Saint-Rambert-d'Albon (A7)
Dans le cadre de la poursuite des travaux de création des demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche entre Chanas et Tain-l'Hermitage, VINCI Autoroutes réalisera des interventions sur la RN7 sur le secteur de Saint-Rambert-d'Albon. Ces opérations, liées à la construction du demi-échangeur nord, entraîneront la fermeture de la RN7 à la circulation les mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2026 de 20 h à 6 h le lendemain. Une déviation sera mise en place pour assurer la continuité des déplacements.
Vos conditions de circulation les nuits des 16 et 17 septembre 2026
Fermeture de la RN7 à la circulation sur le secteur de Saint-Rambert-d'Albon, les mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2026 de 20 h à 6 h le lendemain.
Un itinéraire de déviation sera mis en place afin de contourner la zone de travaux par la Route des Fouillouses et la RD1.