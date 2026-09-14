Nuits des 16 et 17 septembre 2026 : travaux prévus dans le secteur de Saint-Rambert-d'Albon (A7)

Fermeture de la RN7 à la circulation sur le secteur de Saint-Rambert-d'Albon, les mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2026 de 20 h à 6 h le lendemain.

Un itinéraire de déviation sera mis en place afin de contourner la zone de travaux par la Route des Fouillouses et la RD1.