Nuits des 14 et 15 janvier : fermeture de l'A10 entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers

Suite aux intempéries importantes de la semaine dernière, la portion de l’A10 située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Châtellerault nécessite des travaux de sécurisation de la chaussée.

Ces opérations induisent les modifications de circulation suivantes :

Durant la nuit de mercredi 14 à jeudi 15 janvier, les équipes de VINCI Autoroutes mèneront les travaux sur l’autoroute A10 entre Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) et Châtellerault nord (n°26) dans le sens Tours-Poitiers. L’autoroute sera fermée, en direction de Poitiers uniquement, entre 20h et 6h30. La sortie sera obligatoire et l’entrée interdite à Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) en direction de Poitiers. Une déviation sera mise en place via la RD 910 afin de reprendre l'autoroute à Châtellerault nord.

Durant la nuit de jeudi 15 à vendredi 16 janvier, les équipes de VINCI Autoroutes mèneront les travaux sur l’autoroute A10 entre Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) et Châtellerault nord (n°26), dans le sens Poitiers-Tours. L’autoroute sera fermée, en direction de Tours uniquement, entre 20h et 6h30. La sortie sera obligatoire et l’entrée interdite à Châtellerault nord (n°26) en direction de Tours. Une déviation sera mise en place via la RD 910 afin de reprendre l'autoroute à Sainte-Maure-de-Touraine.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :