Travaux
Nuits des 14 et 15 janvier : fermeture de l'A10 entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers
Afin d'assurer la sécurité et le confort des automobilistes, VINCI Autoroutes va effectuer des opérations de réfection de chaussées sur l’A10 dans la zone située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Châtellerault. Ces travaux impliquent des mesures d’exploitation et notamment une fermeture de l’autoroute les deux nuits prochaines entre 20h et 6h30 du matin, dans un sens de circulation uniquement chaque nuit.
Vos conditions de circulation
Suite aux intempéries importantes de la semaine dernière, la portion de l’A10 située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Châtellerault nécessite des travaux de sécurisation de la chaussée.
Ces opérations induisent les modifications de circulation suivantes :
- Durant la nuit de mercredi 14 à jeudi 15 janvier, les équipes de VINCI Autoroutes mèneront les travaux sur l’autoroute A10 entre Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) et Châtellerault nord (n°26) dans le sens Tours-Poitiers. L’autoroute sera fermée, en direction de Poitiers uniquement, entre 20h et 6h30. La sortie sera obligatoire et l’entrée interdite à Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) en direction de Poitiers. Une déviation sera mise en place via la RD 910 afin de reprendre l'autoroute à Châtellerault nord.
- Durant la nuit de jeudi 15 à vendredi 16 janvier, les équipes de VINCI Autoroutes mèneront les travaux sur l’autoroute A10 entre Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) et Châtellerault nord (n°26), dans le sens Poitiers-Tours. L’autoroute sera fermée, en direction de Tours uniquement, entre 20h et 6h30. La sortie sera obligatoire et l’entrée interdite à Châtellerault nord (n°26) en direction de Tours. Une déviation sera mise en place via la RD 910 afin de reprendre l'autoroute à Sainte-Maure-de-Touraine.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys :trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic