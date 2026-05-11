Travaux
Nuits des 11 et 12 mai 2026 : fermetures à prévoir sur l'A87N
VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de réparation des glissières sur l’A87N. Ces opérations auront lieu au cours des nuits du lundi 11 et mardi 12 mai 2026. Bien que réalisées de nuit pour limiter la gêne au trafic, ces interventions nécessiteront les fermetures partielles des échangeurs Saumur (n°17), Angers est (n°18a) et Trélazé (n°19). Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Des travaux de réparation des glissières sont programmés sur l’A87N. Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés les nuits du lundi 11 et mardi 12 mai 2026, entre 21h et 5h le lendemain mais impacteront les conditions de circulation dans le secteur. Par conséquent :
- En direction de Cholet, fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur Saumur (n°17) et de la bretelle d’entrée de l’échangeur Angers est (n°18a).
- En direction de Paris, fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Trélazé (n°19).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A87Trafic