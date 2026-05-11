Nuits des 11 et 12 mai 2026 : fermetures à prévoir sur l'A87N

Des travaux de réparation des glissières sont programmés sur l’A87N. Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés les nuits du lundi 11 et mardi 12 mai 2026, entre 21h et 5h le lendemain mais impacteront les conditions de circulation dans le secteur. Par conséquent :

En direction de Cholet , fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur Saumur (n°17) et de la bretelle d’entrée de l’échangeur Angers est (n°18a).

, fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur Saumur (n°17) et de la bretelle d’entrée de l’échangeur Angers est (n°18a). En direction de Paris, fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Trélazé (n°19).



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :