Nuits 20 au 23 avril 2026 : fermeture de l'échangeur de Tain-l’Hermitage (A7)

VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées au niveau de l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit mais nécessiteront néanmoins la fermeture de cet échangeur au cours des nuits du lundi 20 au jeudi 23 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain.