Travaux
Nuits 20 au 23 avril 2026 : fermeture de l'échangeur de Tain-l’Hermitage (A7)
Publié le 17 avril 2026
VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées au niveau de l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit mais nécessiteront néanmoins la fermeture de cet échangeur au cours des nuits du lundi 20 au jeudi 23 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Compte tenu de la fermeture de l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13) :
- Pour rejoindre l’A7 en direction de Lyon, il faudra suivre la RN7 jusqu’à l’échangeur de Chanas (n°12).
- En direction de Marseille, ils pourront rejoindre l’A7 à l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14) via la RN7.
- En provenance de Lyon via l’A7, ils pourront rejoindre le secteur de Tain-l’Hermitage en quittant l’A7 au niveau de l’échangeur de Chanas (n°12) pour suivre la RN7 ; - en provenance de Marseille, ils devront sortir à l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14), puis suivre la RN7.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic