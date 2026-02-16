Travaux
Nuit du mardi 17 février 2026 : fermeture de l'A63 entre Soustons et Capbreton
Publié le 16 février 2026
Des travaux de réfection de chaussées auront lieu au cours de la nuit du mardi 17 février 2026 sur l’A63, entre les échangeurs de Soustons (n°10) et Capbreton (n°8). Bien qu’effectuée de nuit afin de limiter la gêne occasionnée, cette opération nécessitera la fermeture d’une portion de l’A63 en direction de l’Espagne, entre 20h et 6h du matin. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation au cours de la nuit du mardi 17 février 2026
La nuit du mardi 17 février 2026, de 20h à 6h le lendemain :
- L’A63 sera fermée entre les échangeurs de Soustons (n°10) et de Capbreton (n°8) en direction de l’Espagne uniquement.
- La bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Geours de Maremne (n°9) sera également fermée dès 19h, en direction de l’Espagne.
- La bretelle d’entrée de l’échangeur de Soustons (n°10) sera quant à elle fermée dès 20h en direction de l’Espagne.
Par conséquent :
- Les usagers en provenance de Bordeaux et à destination de l’Espagne seront invités à sortir à l’échangeur de Soustons (n°10) pour suivre la déviation S19 qui emprunte la RD 810 et la RD 28 jusqu’à l’échangeur de Capbreton (n°8) où ils pourront reprendre l’autoroute.
- Les usagers en provenance de Soustons par la RD 17 à destination de l’Espagne suivront le même itinéraire pour rejoindre l’A63.
- Les usagers en provenance de Bordeaux et à destination de Dax seront invités à sortir à Soustons (n°10) et à suivre la déviation S19 qui emprunte la RD 810 jusqu’au rond-point de Saint-Geours-de-Maremne, où ils pourront prendre la direction de Dax.
- Les usagers de la RD 824 en provenance de Dax souhaitant rejoindre l’A63 depuis le secteur de Saint-Geours de Maremne en direction de l’Espagne seront invités à prendre l’A63 en direction de Bordeaux afin de sortir à l’échangeur de Soustons pour suivre la déviation S19 qui emprunte la RD 810 et la RD 28 jusqu’à l’échangeur de Capbreton (n°8).
