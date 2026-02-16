Nuit du mardi 17 février 2026 : fermeture de l'A63 entre Soustons et Capbreton

Des travaux de réfection de chaussées auront lieu au cours de la nuit du mardi 17 février 2026 sur l’A63, entre les échangeurs de Soustons (n°10) et Capbreton (n°8). Bien qu’effectuée de nuit afin de limiter la gêne occasionnée, cette opération nécessitera la fermeture d’une portion de l’A63 en direction de l’Espagne, entre 20h et 6h du matin. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.