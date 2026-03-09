Travaux
Nuit du mardi 10 mars 2026 : fermeture ponctuelle de l’échangeur de Saint-Pierre-d’Irube sur l'A64
Des relevés topographiques seront réalisés au cours de la nuit du mardi 10 mars 2026, au niveau de l’échangeur de Saint-Pierre-d’Irube (n°1), sur l’A64. Bien qu’effectuée de nuit, de 21h à 5h le lendemain, cette intervention nécessitera la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation durant la nuit du mardi 10 mars 2026
Au cours de la nuit du mardi 10 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur de Saint-Pierre-d’Irube (n°1) sera fermée pour tous les conducteurs en direction de Bayonne uniquement.
Par conséquent :
- Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne et souhaitant rejoindre le secteur de Saint-Pierred’Irube (n°1) seront amenés à sortir à l’échangeur précédent, Mouguerre-Bourg (n° 1.1), et à suivre l’itinéraire de déviation passant par la D936 puis la D635.
