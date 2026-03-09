Nuit du mardi 10 mars 2026 : fermeture ponctuelle de l’échangeur de Saint-Pierre-d’Irube sur l'A64

Au cours de la nuit du mardi 10 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur de Saint-Pierre-d’Irube (n°1) sera fermée pour tous les conducteurs en direction de Bayonne uniquement.

Par conséquent :

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne et souhaitant rejoindre le secteur de Saint-Pierred’Irube (n°1) seront amenés à sortir à l’échangeur précédent, Mouguerre-Bourg (n° 1.1), et à suivre l’itinéraire de déviation passant par la D936 puis la D635.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :