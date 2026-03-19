Travaux
Nuit du jeudi 29 mars 2026 : fermeture partielle de l'échangeur d'Ondres sur l'A63
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes va réaliser, au cours de la nuit du jeudi 19 mars 2026, une opération de réparation d’un panneau directionnel situé au niveau de l’échangeur d’Ondres (n°7) sur l’A63. Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite la fermeture partielle de cet échangeur. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
La nuit du jeudi 19 mars 2026, de 21h à 6h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur d’Ondres (n°7) sera fermée pour tous les conducteurs en direction de l’Espagne uniquement.
Par conséquent :
- Les usagers circulant sur l’A63 en direction de l’Espagne pourront rejoindre le secteur d’Ondres en sortant à l’échangeur de Capbreton (n°8) afin de suivre la déviation S21.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A63Trafic