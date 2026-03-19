Nuit du jeudi 29 mars 2026 : fermeture partielle de l'échangeur d'Ondres sur l'A63

Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes va réaliser, au cours de la nuit du jeudi 19 mars 2026, une opération de réparation d’un panneau directionnel situé au niveau de l’échangeur d’Ondres (n°7) sur l’A63. Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite la fermeture partielle de cet échangeur. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs.