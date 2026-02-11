Travaux
Nuit du jeudi 12 février 2026 : fermeture partielle de l’A7 dans le secteur d'Avignon
VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord se déroulera jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A7 en direction de Lyon avec une sortie obligatoire à l’échangeur de d’Avignon-le Pontet (n°23) au cours de la nuit du jeudi 12 février 2026, de 21h à 6h le lendemain.
Le planning des travaux
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront majoritairement de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, avec la mise en place de basculements de circulation en mode 2x2 voies. De nuit, ils seront menés à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi, de 21h à 6h, lorsque le trafic est moins dense avec la mise en place de basculement de circulation en mode 2x1 voie. Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Vos conditions de circulation
Sortie obligatoire et entrée interdite pour les véhicule en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23) la nuit du jeudi 12 février 2026, de 21h à 6h.
- Les conducteurs en provenance de Marseille et en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’orange et de Bollene pour reprendre l'A7 à l'échangeur d'Orange-Sud (n°22).
- De fait la sortie Orange sud (n°22) sera fermée pour les véhicules en provenance de Marseille
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic