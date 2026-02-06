Travaux
Nuit du 9 février 2026 : info travaux sur l'A51
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A51 en direction de Gap. Ces opérations entraîneront la coupure de l’autoroute entre Aubignosc (n°21) et Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22), la nuit du lundi 9 février, de 21h à 5h.
La nuit du lundi 9 au mardi 10 février, de 21h à 5h l’autoroute A51 sera fermée entre les échangeurs d’Aubignosc (n°21) et de Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur d’Aubignosc (n°21) et pourront la reprendre à Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22).
N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. Informez-vous en temps réel sur :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7FM)
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- Le site internet de VINCI Autoroutes
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51Trafic ; @A8Trafic