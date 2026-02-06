Nuit du 9 février 2026 : info travaux sur l'A51

La nuit du lundi 9 au mardi 10 février, de 21h à 5h l’autoroute A51 sera fermée entre les échangeurs d’Aubignosc (n°21) et de Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22).

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur d’Aubignosc (n°21) et pourront la reprendre à Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22).

N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. Informez-vous en temps réel sur :