Travaux
Nuit du 9 avril 2026 : fermeture de l'échangeur de Sainte-Eulalie (A10)
VINCI Autoroutes va procéder le jeudi 9 avril prochain à des travaux d’entretien sur l’A10, dans le secteur de l’échangeur de Sainte-Eulalie (n°43). Bien que réalisée de nuit pour limiter la gêne au trafic, cette intervention va nécessiter la fermeture partielle de cet échangeur. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Des travaux d’entretien auront lieu la nuit du jeudi 9 avril au niveau de l’échangeur de Sainte-Eulalie (n°43), sur l’A10. Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés de nuit, entre 22h et 5h le lendemain, mais nécessiteront la fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Eulalie (n°43) en direction de Paris.
Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs jusqu’à leur destination.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son applicatio
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic