Travaux
Nuit du 6 mai 2026 : modification de circulation au niveau de l’échangeur de Ondres (A63)
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai 2026, des opérations de réparation de panneaux de signalisation au niveau de l’échangeur de Ondres (n°7), sur l’A63. Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture de la voie de sortie à cet échangeur depuis l’autoroute dans le sens France vers Espagne.
Vos conditions de circulation dans la nuit du 6 au 7 mai 2026
Dès 21h le mercredi 6 mai et jusqu’à 06h le jeudi 7 mai, la bretelle de sortie de l’échangeur de Ondres (n°7), sur l’A63, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de l’Espagne. Par conséquent :
- Les usagers circulant sur l’A63 en direction de l’Espagne seront invités à sortir à l’échangeur Capbreton (n°8) pour suivre l’itinéraire de déviation S21 en empruntant la RD28 puis la RD810 jusqu’à Ondres.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A63Trafic