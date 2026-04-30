Nuit du 6 mai 2026 : modification de circulation au niveau de l’échangeur de Ondres (A63)

Dès 21h le mercredi 6 mai et jusqu’à 06h le jeudi 7 mai, la bretelle de sortie de l’échangeur de Ondres (n°7), sur l’A63, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de l’Espagne. Par conséquent :

Les usagers circulant sur l’A63 en direction de l’Espagne seront invités à sortir à l’échangeur Capbreton (n°8) pour suivre l’itinéraire de déviation S21 en empruntant la RD28 puis la RD810 jusqu’à Ondres.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :