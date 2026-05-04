Nuit du 6 mai 2026 : fermeture de l’A51 entre Pertuis et Manosque

La nuit, du mercredi 6 mai au jeudi 7 mai de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Pertuis (n°15) et Manosque (n°18) incluant la fermeture des entrées des échangeurs de Pertuis (n°15), Cadarache (n°17) et Manosque (n°18) :

Les conducteurs circulant sur l’autoroute A51 devront obligatoirement emprunter la sortie de l’échangeur de Pertuis (n°15) et pourront récupérer l’autoroute via l’échangeur de Forcalquier (n°19).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :