Travaux
Nuit du 6 mai 2026 : fermeture de l’A51 entre Pertuis et Manosque
Cette semaine, un convoi exceptionnel transitera sur l’autoroute A51 entre Pertuis (n°15) et Manosque (n°18). Ce convoi exceptionnel nécessitera la fermeture de l’autoroute A51 dans les deux sens de circulation la nuit, du mercredi 6 mai au jeudi 7 mai, de 21h à 5h.
Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence
La nuit, du mercredi 6 mai au jeudi 7 mai, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Manosque (n°18) et Pertuis (n°15) incluant la fermeture des entrées des échangeurs de Manosque (n°18), Cadarache (n°17) :
- Les conducteurs circulant sur l’autoroute A51 devront obligatoirement emprunter la sortie de l’échangeur de Manosque (n°18) et pourront récupérer l’autoroute via l’échangeur de Pertuis (n°15).
Autoroute A51, en direction de Gap
La nuit, du mercredi 6 mai au jeudi 7 mai de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Pertuis (n°15) et Manosque (n°18) incluant la fermeture des entrées des échangeurs de Pertuis (n°15), Cadarache (n°17) et Manosque (n°18) :
- Les conducteurs circulant sur l’autoroute A51 devront obligatoirement emprunter la sortie de l’échangeur de Pertuis (n°15) et pourront récupérer l’autoroute via l’échangeur de Forcalquier (n°19).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A51Trafic