Travaux
Nuit du 5 mai 2026 : fermeture partielle de l’échangeur de Mouguerre-Bourg (A64)
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai 2026, des opérations d’entretien de la signalisation verticale au niveau de l’échangeur de Mouguerre-Bourg (n°1.1). Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture de la voie d’accès à l’A64 depuis cet échangeur en direction de Bayonne.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Dès 21h le mardi 5 mai, et jusqu’à 6h le mercredi 6 mai, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mouguerre-Bourg (n°1.1) sera fermée en direction de Bayonne. Par conséquent :
- Les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis le secteur de Mouguerre devront suivre la déviation par la RD 396 puis la RD 635 jusqu’à l’échangeur de Saint-Pierre-d’Irube (n°1).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic