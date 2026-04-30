Nuit du 5 mai 2026 : fermeture partielle de l’échangeur de Mouguerre-Bourg (A64)

Dès 21h le mardi 5 mai, et jusqu’à 6h le mercredi 6 mai, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mouguerre-Bourg (n°1.1) sera fermée en direction de Bayonne. Par conséquent :

Les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis le secteur de Mouguerre devront suivre la déviation par la RD 396 puis la RD 635 jusqu’à l’échangeur de Saint-Pierre-d’Irube (n°1).



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :