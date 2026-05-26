Nuit du 3 au 4 juin 2026 : fermeture de l’échangeur de Lescar (A64)

La nuit du mercredi 3 juin 2026, de 21h à 6h le lendemain, l’échangeur de Lescar (n°9.1) sur l’A64 sera complétement fermé en entrée comme en sortie dans les deux sens de circulation. Par conséquent :

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse seront invités à sortir à Artix (n°9) pour reprendre l’A64 à l’échangeur de Pau (n°10) en suivant l’itinéraire de déviation passant par la RD817, la RD 289 puis la RD 816 et la RD834 ;

Les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Toulouse depuis le secteur de Lescar (n°9.1) devront aller jusqu’au niveau de l’échangeur de Pau (n°10) via la RD 817 ;

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne seront invités à sortir à Pau (n°10) pour reprendre l’A64 à l’échangeur de Artix (n°9) en suivant RD817 ;

Les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne devront aller jusqu’à l’échangeur de Artix (n°9) via la RD 289 puis la RD816, la RD834 puis la RD817 ;

Les usagers souhaitant rejoindre l’A65 par l’A64 seront amenés à suivre la déviation via la RD 289 puis la RD816, la RD 834 et la RD817 jusqu’à l’échangeur de Artix (n°9) afin de prendre l’A64 en direction de Toulouse jusqu’à l’A65.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :