Travaux
Nuit du 29 janvier 2026 : Fermeture de l'A8 au niveau de Ventabren
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de son patrimoine, VINCI Autoroutes engage d’importants travaux pour rénover le pont qui permet à l’A8 de franchir le canal de Marseille, au niveau de la commune de Ventabren. Ce chantier, programmé sur 4 semaines, se termine. Les dernières opérations vont nécessiter la fermeture ponctuelle de l’autoroute A8 au cours de la nuit du jeudi 29 janvier 2026, de 21h à 6h le lendemain. En fonction des conditions météorologiques, cette date pourra être décalée à une nuit prochaine.
Condition de circulation au cours de la nuit du jeudi 29 janvier 2026
Pour les conducteurs en provenance de Marseille et Lyon :
- Fermeture de l’A8 au niveau de la bifurcation A7/A8 en provenance de Lyon : les conducteurs concernés devront suivre la direction de Marseille au niveau de la bifurcation A7/A8 puis l’A51 en direction d’Aix-en-Provence.
- Fermeture de l’autoroute A8 au niveau de la bifurcation A7/A8 en provenance de Marseille : les conducteurs devront suivre la direction d’Aix-en-Provence via l’A51.
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Coudoux – La Fare (n°28) en direction d’Aix-en- Provence : pour emprunter l’A8 depuis la D10, il faudra poursuivre sur la départementale en direction d’Aix-en-Provence puis suivre la D64 afin de rejoindre l’A51 en direction de Nice.
Pour les conducteurs en provenance d’Aix-en-Provence / Nice :
- Fermeture de l’autoroute A8 au niveau de la bifurcation A8/A51 : les conducteurs de véhicule léger en direction de Lyon (via A7) ou d’Arles (via l’A54) devront, à la bifurcation A8/A51, suivre la direction Gap par la N296 puis la D7n en direction d’Avignon/Salonde- Provence jusqu’à Sénas et ainsi rejoindre l’A7 en direction de Lyon au niveau de l’échangeur de Cavaillon (n°25) ; Les conducteurs poids lourds devront suivre la direction Marseille par l’A51 puis, au niveau de la bifurcation A7/A51, rejoindre l’A7 en direction de Lyon.
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur Jas-de-Bouffan (n°29) : en direction de Lyon, les conducteurs de véhicules légers devront emprunter la D64 en direction d’Aix Centre puis l’A51 en direction de Marseille ou la N296 puis la D7n en direction d’Avignon/Salon-de-Provence pour reprendre l’autoroute à Cavaillon (n°25). Les conducteurs poids lourds en direction de Lyon et Arles A54 et les conducteurs VL en direction d’Arles devront suivre la direction Marseille par l’A51 puis, au niveau de la bifurcation A7/A51 prendre l’A7 en direction de Lyon.
- Fermeture de la bretelle A51 en provenance de Gap et en direction de Lyon : les conducteurs devront emprunter l’A51 en direction de Marseille puis l’A7 en direction de Lyon au niveau du noeud A51/A7, à hauteur de Septèmes-les-Vallons.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic