Nuit du 29 janvier 2026 : Fermeture de l'A8 au niveau de Ventabren

Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de son patrimoine, VINCI Autoroutes engage d’importants travaux pour rénover le pont qui permet à l’A8 de franchir le canal de Marseille, au niveau de la commune de Ventabren. Ce chantier, programmé sur 4 semaines, se termine. Les dernières opérations vont nécessiter la fermeture ponctuelle de l’autoroute A8 au cours de la nuit du jeudi 29 janvier 2026, de 21h à 6h le lendemain. En fonction des conditions météorologiques, cette date pourra être décalée à une nuit prochaine.