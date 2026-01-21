Nuit du 29 au 30 janvier 2026 : fermetures à prévoir sur l'A11

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle et entretient ses infrastructures pour garantir une sécurité optimale aux conducteurs qui empruntent son réseau. Suite à un accident, des travaux de réparation de la chaussée auront lieu au cours de la nuit du 29 au 30 janvier 2026 de 20h30 à 6h, dans la bretelle de sortie Angers nord (n°16), entraînant une fermeture de cette section pour les véhicules en provenance de Paris/le Mans et ceux circulant en direction d’Avrillé.

Le tronçon situé entre les échangeurs d’Angers centre (n°15) et Angers nord (n°16) sera lui aussi fermé afin de permettre aux équipes d’intervenir en toute sécurité.

Pour permettre à chacun de poursuivre leur trajet, les itinéraires de substitution mentionnés ci-dessous, identifiés par des panneaux jaunes « déviation », seront mis en place. Ainsi, pour rejoindre l’autoroute A11, les conducteurs en provenance de Paris et désirant rejoindre Nantes, seront déviés via le diffuseur d’Angers centre (n°15). Ils devront emprunter la déviation hors autoroute en direction de l’échangeur d’Angers ouest (n°17) via les routes départementales RD 523 et 323.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :