Nuit du 25 mars 2026 : fermeture de l’échangeur de Saint-Gaudens (A64)

La nuit du mercredi 25 mars 2026, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18) seront fermées dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs :

Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Toulouse depuis Saint-Gaudens seront invités à suivre l’itinéraire de déviation proposé jusqu’à l’échangeur de Lestelle de Saint-Martory (n°19).

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse pourront rejoindre le secteur de Saint-Gaudens en sortant à l’échangeur de Montréjeau (n°17) pour suivre l’itinéraire de déviation proposé.

Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Bayonne depuis Saint-Gaudens seront invités à suivre l’itinéraire de déviation proposé jusqu’à l’échangeur de Montréjeau (n°17).

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne pourront rejoindre le secteur de Saint-Gaudens en sortant à l’échangeur de Lestelle de Saint-Martory (n°19) pour suivre l’itinéraire de déviation proposé.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :