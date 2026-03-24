Travaux
Nuit du 25 mars 2026 : fermeture de l’échangeur de Saint-Gaudens (A64)
Des travaux de sondages géotechniques auront lieu au cours de la nuit du mercredi 25 mars 2026 au niveau de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18), sur l’A64. Bien qu’effectuée de nuit, cette opération nécessite la fermeture temporaire de cet échangeur dans les 2 sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation la nuit du mercredi 25 mars 2026
La nuit du mercredi 25 mars 2026, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18) seront fermées dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs :
Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Toulouse depuis Saint-Gaudens seront invités à suivre l’itinéraire de déviation proposé jusqu’à l’échangeur de Lestelle de Saint-Martory (n°19).
Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse pourront rejoindre le secteur de Saint-Gaudens en sortant à l’échangeur de Montréjeau (n°17) pour suivre l’itinéraire de déviation proposé.
- Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Bayonne depuis Saint-Gaudens seront invités à suivre l’itinéraire de déviation proposé jusqu’à l’échangeur de Montréjeau (n°17).
- Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne pourront rejoindre le secteur de Saint-Gaudens en sortant à l’échangeur de Lestelle de Saint-Martory (n°19) pour suivre l’itinéraire de déviation proposé.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic